На Большой Якиманке пьяный мужчина на глазах у толпы порезал своего приятеля Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На улице Большая Якиманка 65-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения набросился на своего знакомого с ножом. Он нанес ему множественные удары, в том числе в области шеи. О произошедшем рассказали в прокуратуре Москвы.

Потерпевшего госпитализировали, его здоровью причинен тяжкий вред.

Произошел инцидент на глазах у толпы прохожих. Между мужчинами вспыхнул конфликт, во время которого один из приятелей и набросился на второго.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Вину фигурант признал. По решению суда его заключили под стражу.

Ранее KP.RU писал, что в Москве задержали подозреваемого в покушении на убийство. На улице Софьи Ковалевской во время ссоры он ударил ножом в грудь 34-летнего прохожего. Сейчас пострадавший находится в больнице.