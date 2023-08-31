Сергунина: Правительство Москвы отметили Всемирной премией инноваций

Фото: Пресс-служба ДПиИР

Всемирной премией инноваций (World Innovation Award) отмечена работа правительства Москвы по развитию технологий и цифровой экосистемы города. Награды удостоена заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. Она стала лауреатом в одной из главных номинаций — «Инновации, индустрии, инфраструктура».

Премией награждают за значимый вклад в достижение целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ООН). Победителей выбирают в семи номинациях.

«Благодарю наших международных коллег за высокую оценку работы команды мэра Москвы. По инициативе Сергея Собянина мы сегодня решаем действительно амбициозные задачи: внедряем передовые технологии, поддерживаем бизнес-сообщество, помогаем молодым талантам, формируем инновационную инфраструктуру, которая включает технопарки, отраслевые кластеры, цифровые платформы и сервисы», — сказала Наталья Сергунина.

Как отметили в оргкомитете премии, при реализации этих проектов в столице России развивается инновационный сектор экономики города, растет число профильных компаний и открываются дополнительные рабочие места.

Награду представителям правительства Москвы вручил лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг. Торжественная церемония состоялась в рамках Международного форума инноваций БРИКС в концертном зале «Зарядье».

Фото: Пресс-служба ДПиИР

Среди других лауреатов премии — Эрол Озгюнер, директор по информационным технологиям Стамбула («Достойная работа и экономический рост»), Абдулрахман Ибрагим, директор по данным и инновациям Агентства развития Медины («Устойчивые города и сообщества»), Шанта Тутам, директор по информационным технологиям индийского штата Телангана (номинация «Качественное образование»).

Напомним, награда учреждена Всемирной организацией устойчивого развития — членом Глобального договора ООН. Ее инициативы признаны одними из лучших практик, способствующих достижению целей устойчивого развития.

Генеральная ассамблея ООН приняла в качестве плана по достижению человечеством лучшего и более устойчивого будущего 17 целей устойчивого развития ООН. В этом списке — создание комфортных городов и поселений, качественной среды обитания для всех жителей планеты, обеспечение всеобщих прав на получение образования, медицинской помощи, рабочих мест и другие пункты.