В центре Москвы автомобилист попытался дать взятку сотруднику ДПС Фото: Михаил ФРОЛОВ

В центре Москвы сотрудник ДПС собирался составить протокол о нарушении правил дорожного движения 64-летним автомобилистом. Мужчина попытался откупиться и предложил взятку, после чего его задержали, сообщает Следственный комитет России по столице.

Инцидент произошел 30 августа 2023 года в салоне служебного автомобиля патруля ГИБДД. За несоставление протокола водитель предлагал 30 тыс. рублей. Сотрудник ДПС отказался и пресек противоправное действо. Автомобилиста задержали.

Возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки должностному лицу. Мужчина признал свою вину. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Следователи собирают и закрепляют доказательства.

Ранее KP.RU писал, что в Москве задержали водителя, который попытался дать взятку инспектору ДПС. Так автомобилист хотел «загладить» ситуацию с отсутствующей страховкой.