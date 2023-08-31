День города будут отмечать в Москве 9-10 сентября Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В 2023 году Москва отмечает 876-й день рождения. День города традиционно будут отмечать во вторые выходные осени — 9 и 10 сентября. Программа включает свыше 150 крупных мероприятий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В течение двух дней на площадках столицы выступят популярные российские исполнители и творческие коллективы. Также пройдут уличные концерты классической музыки и традиционный благотворительный фестиваль «Добрая Москва». Самым крупным музыкальным мероприятием станет праздничный концерт на Большой спортивной арене в «Лужниках».

Другие развлекательные события будут проходить на 15 площадках столицы, а также в 17 парках культуры и отдыха.

Как ранее писал KP.RU, в честь Дня города в эти даты (9 и 10 сентября) аттракционы в столице будут бесплатными для всех желающих.