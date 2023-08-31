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НовостиПроисшествия31 августа 2023 11:57

Начальника районного отдела МВД Москвы задержали за злоупотребление полномочиями

Следствие требует арестовать его
Мила ГЕНЬ
Начальника районного отдела МВД Москвы задержали за злоупотребление полномочиями

Начальника районного отдела МВД Москвы задержали за злоупотребление полномочиями

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начальника ОМВД Басманного района Москвы Сергея Андреева задержали по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тушинского суда столицы, где рассматривают ходатайство следствия по данному делу.

Подробности дела пока не раскрывают. Следственный комитет требует ареста полицейского.

Сергея Андреева доставили в суд, где в ближайшее время начнется заседание по избранию ему меры пресечения.

Ранее KP.RU писал, что у бывшего московского следователя нашли кошелек с биткоинами на 2 млрд рублей. Сотрудника правоохранительного ведомства задержали за взятку, а невероятно большие сбережения нашли во время расследования на ноутбуке обвиняемого. Позже выяснилось, что криптовалюту следователь получил также в качестве взятки.