Начальника районного отдела МВД Москвы задержали за злоупотребление полномочиями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начальника ОМВД Басманного района Москвы Сергея Андреева задержали по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тушинского суда столицы, где рассматривают ходатайство следствия по данному делу.

Подробности дела пока не раскрывают. Следственный комитет требует ареста полицейского.

Сергея Андреева доставили в суд, где в ближайшее время начнется заседание по избранию ему меры пресечения.

Ранее KP.RU писал, что у бывшего московского следователя нашли кошелек с биткоинами на 2 млрд рублей. Сотрудника правоохранительного ведомства задержали за взятку, а невероятно большие сбережения нашли во время расследования на ноутбуке обвиняемого. Позже выяснилось, что криптовалюту следователь получил также в качестве взятки.