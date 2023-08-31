Овчинский: Для защиты газопровода в Кемерово применяется продукция московского производителя

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Промышленные компании столицы используют высокотехнологичные инструменты и инновации при производстве изделий, упрощающих работу в некоторых отраслей. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, столичное предприятие по выпуску композитных материалов «НЦК» обеспечило своей продукцией подземный газопровод ведущего химического предприятия в Кемерове. Для его защиты теперь применяется стеклопластиковые футляры.

«Это изделие заменяет традиционные стальные футляры и имеет значительные преимущества – легко монтируется и не требует применения сварки на газопроводах, что обеспечивает безопасность сотрудников», - отметил глава ведомства.

По его словам, новинка из стеклопластика способна прослужить до 50 лет. К тому же она не боится агрессивной среды и ультрафиолета. Такие футляры оберегают трубопроводы от внешних нагрузок и механических повреждений, особенно на перегруженных коммуникациями участках. Например, рядом с подземными и надземными строениями, автомобильными дорогами, путями железной дороги и трамваев. Изделия испытывают на внешнее и внутреннее давление. Среди преимуществ композитного футляра - его малый вес. Он в четыре раза меньше металлического. Это позволяет обойтись без тяжелой техники во время монтажа.

Как пояснил руководитель Департамента продаж предприятия Евгений Рафаилов, действующий на предприятии химической отрасли «Азот» в Кемерово газопровод необходимо было обезопасить при проезде крупногабаритной техники.

«Завод выбрал вместо традиционного стального футляра современное композитное решение, - уточнил представитель компании. - Для защиты газопровода применялся футляр FT–800 диаметром 720 миллиметров».

По его словам, запущенная в серийное производство в 2018 году продукция сертифицирована. Ее можно применять и на объектах «Газпрома».

Напомним, столичному предприятию «НЦК» с 2017 года присвоен статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) Москвы. Благодаря этому для компании действуют льготы. Например, освобождение на 10 лет от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, уменьшенная до двух процентов ставка налога на прибыль, сниженная стоимость аренды земли под строительство производства, а также выкуп этого участка после завершения стройки за один процент от кадастровой стоимости.