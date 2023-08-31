Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 августа 2023 12:23

В центре Москвы рабочие обнаружили человеческие кости

Полувековое захоронение нашли во время ремонта на территории особняка 1917 года постройки
Мила ГЕНЬ
В центре Москвы рабочие обнаружили человеческие кости

В центре Москвы рабочие обнаружили человеческие кости

Фото: Олег ЗОЛОТО

Во время проведения ремонтных работ на территории особняка 1917 года на улице Спартаковской в Москве обнаружили множественные фрагменты костных останков человека. Как рассказали в Следственном комитете столицы, по данному факту организовано проведение проверки.

Предварительно, давность захоронения составляет более 50 лет. Теперь следователям предстоит выяснить, кому принадлежат кости и как они попали на территорию особняка. Планируется назначить ряд медико-криминалистических экспертиз.

Ранее в Москве нашли мумифицированное тело режиссера театра Светланы Джимбиновой. Пожилая женщина скончалась от естественных причин еще в 2022 году, в возрасте 82 лет. Однако тело деятеля культуры обнаружили только спустя почти год, когда соседи стали переживать из-за невозможности связаться с женщиной.