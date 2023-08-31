На юго-западе Москвы занимающийся спортом мужчина чуть не задушил подростка Фото: Алексей БУЛАТОВ

На одной из детских площадок на территории Юго-западного административного округа Москвы мужчина беспричинно проявил агрессию и применил физическую силу к подростку. Об этом рассказали в Следственном комитете России по столице.

Как рассказывают очевидцы, мужчина занимался физкультурой и после одного из подходов напал на подростка. Судя по всему, ему не понравилось, что мальчик встал ногами на скамейку. Мужчина стал душить ребенка, порвал его футболку и попытался ею вытереть лавочку.

За мальчика вступились взрослые, находившиеся рядом. Они оттащили агрессивного мужчину и обратились в правоохранительные органы.

Организована доследственная проверка по статье о хулиганстве.

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