Курьера, на электровелосипеде сбившего мальчика в Москве, заключили под стражу Фото: Архив "КП"

Суд отправил под стражу 28-летнего мужчину, который сбил шестилетнего ребенка на электровелосипеде. Также ему вменяют использование заведомо подложного документа, рассказали в прокуратуре Москвы.

Днем 28 августа 2023 года на Черноморском бульваре сотрудник службы доставки, передвигавшийся на электровелосипеде, сбил шестилетнего мальчика, идущего по тротуару, и скрылся. Ребенку потребовалась медицинская помощь.

Нарушителя установили. При проверке документов он предъявил поддельный документ – отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранца в место пребывания в Москве.

Мужчина стал фигурантом уголовных дел о нарушении участником движения правил безопасности движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также об использовании заведомо подложного документа.