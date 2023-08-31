Ликсутов: В День города в Москве пройдет парад трамваев

Фото: предоставлено пресс-службой Московского метрополитена

В субботу, 9 сентября, в Москве проведут второй в этом году парад трамваев. Колонна ретровагонов проедет на северо-востоке города в районе ВДНХ - от трамвайного депо имени Н. Э. Баумана до Останкино. Затем уникальные исторические вагоны вернутся обратно для участия в выставке ретротранспорта. Подробностями поделился заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Известно, что на выставке в депо посетители увидят не только трамваи, но и авто разных времен. Партнёрами события выступят Музей Гаража особого назначения ФСО России, Комитет классических автомобилей РАФ, АвтоРетроКлуб ГАЗ-21, Автоклуб Москвич и Музей транспорта Москвы.

«Прекрасный подарок всем жителям столицы в День города — 9 сентября состоится любимый москвичами Парад трамваев, который мы проводим по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, - сказал Ликсутов. - Это событие из года в год собирает сотни тысяч зрителей».

По его словам, после проезда колонны по столичным улицам желающие смогут до самого вечера фотографироваться с редкими моделями трамваев и автомобилей на выставке в депо.

«Благодарю всех наших партнеров, которые присоединятся к событию, и приглашаю горожан», - добавил заммэра.

В депо для гостей праздника выступят участники проекта «Музыка в метро» и Академический хор Московского метрополитена. Здесь будет работать фотозона и полевая кухня. Всех посетителей угостят мороженым.

Расписание парада трамваев выглядит так:

- 11.30 — Старт парадной колонны из трамвайного депо имени Н. Э. Баумана — до Останкино и обратно;

- 12.00 - 17.00 — Выставка исторических трамваев и ретроавтомобилей в депо имени Н. Э. Баумана (Сельскохозяйственная ул., вл. 9, стр. 8).