В Москве задержали двоих мужчин, похитивших 190 млн рублей и валюту у знакомого Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Москвы попросил родственника помочь перевезти крупную сумму денег — 190 млн рублей и 550 тысяч долларов США. Тот взял с собой приятеля. Владелец денег отлучился в магазин, а когда вернулся, не застал машину, родственника и его друга. Позже злоумышленников задержали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Миллионер собирался приобрести элитную недвижимость. Как писал KP.RU, он позвал брата, а тот — своего знакомого с разрешением на ношение оружия для безопасности. На улице Таганрогской мужчина попросил остановиться, чтобы зайти в магазин. Когда он вышел, машины с родственником, его другом и своими деньгами не обнаружил. Потерпевший обратился в полицию.

Правоохранители выяснили, что злоумышленники бросили авто и выехали в Ингушетию. Там их и задержали. В ходе обысков часть похищенных денег нашли и изъяли.

Возбуждено уголовное дело по признакам кражи в особо крупном размере, совершенном организованной группой.

Одному из злоумышленников избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, второму – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.