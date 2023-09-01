Почти 100 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы 1 сентября

Порядка 97 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах Фото: Иван ВИСЛОВ

Порядка 97 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево утром в пятницу, 1 сентября. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписание».

Так, по информации на 08:35, во Внуково задержали 16 рейсов, шесть отменили, в Домодедово не могут улететь пассажиры 50 рейсов, еще 14 самолетов отменили. Кроме того, в Шереметьево задерживается девять вылетов, два рейса отменили. В то же время аэропорт Жуковский работает в штатном режиме. Причины задержек не уточняются.

Напомним, утром 1 сентября силами ПВО пресекли очередную атаку беспилотника на Москву. Дрон сбили рядом с Люберцами. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают экстренные службы. Из-за инцидента с БПЛА в столичных аэропортах вводили ограничения на прилет и вылет. 45 самолетов отправили на запасные аэропорты – Шереметьево, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода и Ярославля.