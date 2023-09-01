На Донецкой улице в Москве построят детсад на 190 мест

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о строительстве детского сада на юго-востоке столицы. Для этого город выделил специализированному застройщику «Самолет-Донецкая», входящему в группу компаний «Самолет», участок в 0,6 гектара. Он расположен на Донецкой улице, владение 30 в Марьине.

«Детский сад на 190 мест возведут в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта», – отметил заммэра.

Напомним, возводимым для развития городской инфраструктуры и размещения дополнительных рабочих мест сооружениям присваивается статус МаИП. Приоритетными становятся новые производства, спорткомплексы, социальные учреждения. Землю для МаИП город выделяет с 2016 года. Для строительства детсада в составе проекта «Квартал Домашний» застройщик получил участок без торгов в аренду на пять лет.

«За это время компания должна построить и ввести в эксплуатацию новый объект площадью более трех тысяч квадратных метров», – пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

При этом инвестор намерен возвести ещё несколько социальных сооружений. Как уточнил управляющий директор девелоперского блока компании по Московскому региону Айман Эль-Хашем, рядом с детсадом появится новый образовательный комплекс из школы на 875 мест и еще одного детского сада на 190 мест.

«После ввода в эксплуатацию объекты передадут городу», – добавил представитель инвестора.

Москва целенаправленно создает комфортную для жителей городскую среду, а также необходимые удобства для жизни, учебы, работы и творчества. На проекты за пределами исторического центра Москвы сегодня выделяется более 90% инвестиций города. Благодаря этому в разных столичных районах жители получают новые школы, детские сады, поликлиники, больницы, спортивные комплексы, социальные учреждения.