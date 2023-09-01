Внуковские таможенники нашли в багаже у пассажира 12 мертвых фенеков

Фенеков изъяли и направили в Государственный Дарвиновский музей Департамента Москвы Фото: Федеральная таможенная служба РФ

В аэропорту Внуково таможенники обнаружили в багаже у пассажира 12 мертвых фенеков, сообщили KP.RU в пресс-службе ФТС.

Россиянин прибыл в столицу из Каира транзитом через Турцию. Когда мужчина направился к «зеленому» коридору, животных почуяла бельгийская овчарка. Она привела инспекторов к красному чемодану, в котором были проделаны специальные отверстия для воздуха.

В багаже помимо гнилых фруктов, вяленой рыбы, чипсов лежали три плетеных коробки – с мертвыми фенеками. Пассажир пояснил, что купил лисиц в Каире за 600 долларов для разведения. Он отметил, что животным было около 4-5 месяцев. Документов на них у мужчины не было. Кроме того, россиянин рассказал, что периодически завозит в страну экзотических животных.

Фенеков изъяли и направили в Государственный Дарвиновский музей Департамента Москвы. Специалисты проведут экспертизу.

Ранее KP.RU писал, что в Шереметьево пассажир пытался провезти незадекларированные швейцарские часы за 4,5 млн рублей.