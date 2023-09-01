Пробки до 8 баллов ожидаются в Москве вечером 1 сентября

Дорожные заторы образуются из-за мелких аварий и строительных работ Фото: Иван ВИСЛОВ

В Москве в День знаний, 1 сентября, вечером ожидаются восьмибалльные пробки. Движение будет затруднено в центральной части города, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК), МКАД и вылетных магистралях в сторону области, сообщили в телеграм-канале Дептранса.

Дорожные заторы образуются из-за мелких аварий и строительных работ. Так, например, движение из-за работ ограничено на 14 км, 27 км, 32 км и 85 км МКАД, на Каширском шоссе, д. 53, к. 1, на Проспекте Мира, д. 198 и других участках.

В час пик москвичам рекомендуют пользоваться общественным транспортом или отложить поездки на личном авто на более позднее время.

Ранее KP.RU писал, что Дептранс Москвы представил дизайн поезда метро 2024 года. Жители столицы смогут проголосовать за понравившийся вариант оформления салона до 10 сентября.