1 сентября стартовала викторина о московских фабриках и заводах

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Проект «Открой#Моспром» запустил викторину о столичных фабриках и заводах для школьников и студентов. Принять участие в онлайн-игре можно с 1 по 22 сентября на сайте проекта, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

«В рамках проекта мы уделяем юношеской аудитории особое внимание и предлагаем различные инструменты для продуктивного взаимодействия – от экскурсий до книг и научно-развлекательных шоу. Такие мероприятия помогают школьникам и студентам определиться с будущей профессией или найти хобби, - отметил глава департамента. - В честь начала учебного года мы решили запустить онлайн-викторину о столичной промышленности. В этот раз участникам предстоит ответить на 15 тематических вопросов».

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

На какой фабрике выпускают известный многим детский крем? Какой необычной формы упаковка одного из продуктов? Что, помимо времени, можно определить на часах столичных производителей? И каким словом приветствует гостей и сотрудников лифт на одном из предприятий корпорации «Роскосмос»?.. Школьникам и студентам необходимо ответить на эти и многие другие вопросы. Победителей определят с помощью генератора случайных чисел среди тех, кто верно ответит на 10 и более вопросов. Они получат памятные призы и специальные подарки, которые пригодятся в учебе.

Имена победителей опубликуют 25 сентября на официальном сайте «Открой#Моспром». Там же можно ознакомиться с подробными условиями проведения викторины.