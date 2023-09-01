Пьяный мужчина ограбил букмекерскую контору в столичном Ясенево

Сумма материального ущерба составила более 72 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В столице правоохранители задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении. Злоумышленник напал на сотрудников букмекерской конторы и похитил из кассы более 72 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел в букмекерском клубе на Новоясеневском проспекте. Подозреваемого поймали, в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину доставили в отдел полиции, возбуждено уголовное дело о разбое (часть 1 статьи 162 УК РФ). Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в Балашихе произошла драка со стрельбой. Потасовку устроили двое местных жителей, у одного из них при себе был пневматический пистолет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются, нарушителя задержали, у него изъяли оружие.