В Москве полицейские изъяли более 2 кг наркотиков у пассажира электрички

Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО

В Москве на станции Москва – Савеловская полицейские изъяли у пассажира свыше 2 кг «синтетики». Курьер забрал наркотики из тайника и вез их по адресу, указанному в мессенджере, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Инцидент произошел в поезде сообщением Нахабино – Серпухов. В одним из вагонов правоохранители заметили подозрительного парня: увидев полицейских, он сильно занервничал. Инспекторы решили досмотреть пассажира. В сумке подозреваемого нашли пакеты с неизвестным веществом массой 2 кг. Экспертиза показала, что это был N-метилэфедрон (синтетический наркотик).

Молодого человека задержали. В отношении его возбудили уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу. Идет расследование.

Ранее KP.RU писал, что в подмосковном Наро-Фоминске полицейские задержали приезжего с 270 кг наркотиков. Возбуждено уголовное дело. Детали случившегося выясняются.