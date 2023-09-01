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НовостиПроисшествия1 сентября 2023 13:25

В Москве полицейские изъяли более 2 кг наркотиков у пассажира электрички

Возбуждено уголовное дело, фигуранта арестовали
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО

Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО

В Москве на станции Москва – Савеловская полицейские изъяли у пассажира свыше 2 кг «синтетики». Курьер забрал наркотики из тайника и вез их по адресу, указанному в мессенджере, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Инцидент произошел в поезде сообщением Нахабино – Серпухов. В одним из вагонов правоохранители заметили подозрительного парня: увидев полицейских, он сильно занервничал. Инспекторы решили досмотреть пассажира. В сумке подозреваемого нашли пакеты с неизвестным веществом массой 2 кг. Экспертиза показала, что это был N-метилэфедрон (синтетический наркотик).

Молодого человека задержали. В отношении его возбудили уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу. Идет расследование.

Ранее KP.RU писал, что в подмосковном Наро-Фоминске полицейские задержали приезжего с 270 кг наркотиков. Возбуждено уголовное дело. Детали случившегося выясняются.