Женщина предстанет перед судом за убийство новорожденного в туалете МЦК

Решается вопрос о лишении женщины родительских прав
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Москве женщина предстанет перед судом за убийство новорожденного в вагоне электропоезда МЦК. Обвинительное заключение утверждено, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что 25-летняя женщина, будучи беременной, зашла в туалет поезда, родила, а затем с помощью ножниц убила своего ребенка. Она нанесла новорожденному 44 удара, он погиб. Тело малыша нашли в мусорном ведре санитарной зоны вагона МЦК.
Уголовное дело направили в суд. Решается вопрос о лишении женщины родительских прав.
Ранее KP.RU писал, что в Балашихе местного жителя заподозрили в убийстве супруги гантелью В момент совершения преступления мужчина был пьян. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства случившегося выясняются.