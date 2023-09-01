Женщина предстанет перед судом за убийство новорожденного в туалете МЦК

Решается вопрос о лишении женщины родительских прав Фото: Иван ВИСЛОВ

В Москве женщина предстанет перед судом за убийство новорожденного в вагоне электропоезда МЦК. Обвинительное заключение утверждено, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что 25-летняя женщина, будучи беременной, зашла в туалет поезда, родила, а затем с помощью ножниц убила своего ребенка. Она нанесла новорожденному 44 удара, он погиб. Тело малыша нашли в мусорном ведре санитарной зоны вагона МЦК.

Уголовное дело направили в суд. Решается вопрос о лишении женщины родительских прав.

Ранее KP.RU писал, что в Балашихе местного жителя заподозрили в убийстве супруги гантелью В момент совершения преступления мужчина был пьян. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства случившегося выясняются.