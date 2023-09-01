Москвичка предстанет перед судом за смертельное ДТП на МКАД

Женщина столкнулась с аварийно-стоящим автомобилем, от удара машина наехала на водителя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве перед судом предстанет 58-летняя женщина, устроившая смертельное ДТП на 66-м км МКАД, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Авария произошла 19 июня 2023 года. Обвиняемая, находясь за рулем автомобиля «Ленд Ровер Дискавери», протаранила «Мини Купер», аварийно-стоящий на трассе. От удара иномарка наехала на стоящего перед ней водителя. 35-летний мужчина получил серьезные травмы и погиб на месте.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Материалы дела передали в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее KP.RU писал, что в Москве 1 сентября произошло массовое ДТП на Варшавском шоссе: столкнулись несколько автомобилей. Информация о пострадавших не поступала. Движение на участке было затруднено.