Бобров: Рынок на Дмитровском шоссе очистили от самостроя

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Во время мониторинга в районе Северный Северо-Восточного округа (СВАО) Москвы специалисты Госинспекции по недвижимости выявили самострой. Подробнее об этом рассказал начальник ведомства Иван Бобров. Земельный участок с незаконными сооружениями находился на Дмитровском шоссе, владение 165, корпус 1. На нем без каких-либо разрешений разместились павильоны и бытовки. Из приспособили под складирование и торговлю стройматериалами. При этом земля была ранее арендована под эксплуатацию существующего здания, в котором работает оптово-розничный продуктовый рынок.

«Возведение дополнительных временных и капитальных зданий и сооружений договором не предусмотрено, - отметил Бобров. - Однако на момент обследования на территории рынка размещались бытовки, металлические и деревянные строения, а также контрольно-пропускные пункты общей площадью более 143 квадратных метров».

По его словам, участок никто не выделял для строительства таких объектов.

«Они не были поставлены на технический и государственный кадастровый учеты, права собственности на них также не зарегистрированы», - подчеркнул глава контрольного ведомства.

Все это подтверждает, что комплекс складских построек появился и работал с нарушением закона. Теперь нелегальные строения снесены. На освободившейся площадке убрали мусор и навели порядок.