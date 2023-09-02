Дождь с грозой и до +22 градусов ожидаются в Москве 2 сентября

В столице прогнозируется дождливая погода Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Москве в субботу, 2 сентября, прогнозируется облачная погода с прояснениями, пройдет дождь, местами прогремят грозы. Днем температура воздуха составит 20-22 градуса, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет дуть юго-восточный с переходом на северо-западный ветер 5-10 метров в секунду. При грозе порывы усилятся до 15 метров в секунду. Атмосферное давление будет близко к норме – 748 мм ртутного столба.

В ночь на вторник характер погоды в столице практически не изменится: небо затянут облака, пройдут кратковременные дожди. Столбики термометров покажут 13-15 градусов тепла. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Днем 3 сентября москвичей вновь ждет дождливая погода, но температура будет довольно комфортной – плюс 20-22 градуса.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Роман Вильфанд сообщил о завершении купального сезона в Москве. Вода остыла уже до 17-16 градусов, похолодание продолжится.