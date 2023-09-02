«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за грозы 2 сентября

В Подмосковье также ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за грозы. В столице предупреждение будет действовать с 15:00 до 21:00 2 сентября, а по области – с 10:00 до 21:00 2 сентября, следует из данных прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

«Гроза. Период предупреждения с 15 ч. 02 сентября до 21 ч. 02 сентября», - говорится в сообщении.

Кроме того, в Подмосковье ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя. Местных жителей предупреждают, что в отдельных районах атмосферные осадки будут сильными. Период предупреждения – с 09:00 до 21:00 субботу.

Напомним, «желтый» – это второй уровень опасности, при котором погодные условия могут быть потенциально опасны для людей и отдельных видов их деятельности. Во время дождя с грозой пешеходов призывают быть внимательными, обходить шаткие конструкции и деревья. Автомобилистов просят не превышать скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.

Ранее KP.RU писал, что в Москве 2 сентября ожидаются дождь с грозой и до +22 градусов. Порывы ветра будут достигать 15 м/с.