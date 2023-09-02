Панда Диндин из Московского зоопарка не отходит от своего малыша

Все мысли панды Диндин направлены на заботу о малыше Фото: Московский зоопарк

Молодая мама-панда Диндин из Московского зоопарка в первые дни после рождения малыша практически не двигается и не меняет позу. Дело в том, что заботливая мать не хочет беспокоить своего детеныша, рассказала директор зоосада Светлана Акулова.

«В первые дни молодая мама-панда предпочитает не двигаться с места – и даже почти не менять позу. Все ее мысли направлены на заботу о малыше», - написала она в своем телеграм-канале.

В то же время о панде Диндин заботятся работники столичного зоопарка: они буквально из рук поят и кормят молодую маму. На видео, представленном Московским зоопарком, видно, что детеныш лежит на животе у мамы. Также можно услышать, как маленький медвежонок пищит.

Ранее KP.RU писал, что панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка стали родителями. На свет появился малыш весом 150 граммов, его пол пока неизвестен. За детенышем ухаживают не только российские специалисты, но и эксперт по размножению больших панд из Китая.