Вильфанд предупредил о похолодании в Москве в выходные

В столице в выходные пройдут кратковременные дожди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве в выходные, 2 и 3 сентября, ожидаются похолодание до 20-22 градусов и небольшие дожди, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«По сравнению с пятницей, погода будет более дождливой, в субботу пройдет фронтальный раздел, он будет не очень выраженным, поэтому сильных осадков не ожидается, но все-таки они будут», - рассказал он.

По словам синоптика, днем в субботу, 2 сентября, воздух прогреется лишь до 20-22 градусов тепла. В воскресенье, 3 августа, температура воздуха будет примерно такой же, однако вероятность осадков сократится. Хоть в столице и заметно похолодает, но температура будет выше нормы климата.

Ранее KP.RU писал, что «желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за грозы. Предупреждение будет действовать до вечера субботы.