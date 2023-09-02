Движение перекроют на участке «Москва-Сити» 2 и 3 сентября

Участок будет перекрыт 2 и 3 сентября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве в выходные, 2 и 3 сентября, перекроют движение на территории делового центра «Москва-Сити». Это связано с проведением работ по обустройству парковочной зоны, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что проехать будет нельзя по участку местного проезда в районе дома 10, строение 2 по Пресненской набережной. Период ограничения – 00:01 2 сентября – 23:59 3 сентября. В понедельник, 4 сентября, движение восстановят.

Автомобилистов просят заранее планировать поездки и учитывать все дорожные ограничения.

Ранее KP.RU писал, что в День города в Москве пройдет парад трамваев. 9 сентября колонна ретровагонов проедет в районе ВДНХ - от трамвайного депо им. Баумана до Останкино. Все желающие смогут посетить мероприятие.