Почти 40 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы 2 сентября

В столичных аэропортах не могут улететь пассажиры 37 рейсов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти 40 авиарейсов отменили и задержали в столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево утром в субботу, 2 сентября 2023 году. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписание».

По информации на 12:15, в аэропорту Внуково задержали три рейса, четыре отменили. В Домодедово не могут улететь пассажиры 12 рейсов, еще 14 самолетов отменили. Кроме того, в Шереметьево задерживается три вылета, еще один рейс отменили. Аэропорт Жуковский работает в штатном режиме, задержек и отмен не наблюдается. Причины задержек не уточняются.

Ранее KP.RU писал, что бортпроводники «Аэрофлота» спасли жизнь двухмесячного ребенка. На подлете к Сочи младенец перестал дышать и начал синеть: бортпроводники не растерялись и провели реанимационные мероприятия. Малыш выжил. По прилете ребенка госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.