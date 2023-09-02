Аттракционы на ВДНХ сделают бесплатными в День города

Гости ВДНХ 9 и 10 сентября смогут бесплатно прокатиться на аттракционах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в честь 879-летния города посетители ВДНХ смогут бесплатно прокатиться на аттракционах. Акция будет действовать два дня – 9 и 10 сентября, сообщили на сайте mos.ru.

Так, парке «Орион» гостей ждут пять аттракционов: сеансы организуют в порядке живой очереди, предварительная регистрация не требуется. Также в северной части парка для детей заработает новый интерактивный аттракцион: бесплатные билеты можно будет получить в инфоцентре ВДНХ. Бесплатным станет и посещение колеса обозрения «Солнце Москвы».

Кроме того, в праздничные дни аттракционы будут бесплатно работать в 21 столичном парке: «Сокольниках», Парке Горького, Измайловском парке, в «Царицыно», «Коломенском» и пр. Москвичи и гости столицы покатаются на каруселях, поездах, попрыгают на батутах и не только.

Ранее KP.RU писал, что в Москве в День города пройдет парад трамваев. Колонна ретровагонов проедет от трамвайного депо им. Баумана до Останкино.