Историк Бурт рассказал о причинах исчезновения рынков с Арбата

В 1820 году рынок появился на пересечении Арбата и старой Смоленской дороги Фото: Михаил ФРОЛОВ

Историк и журналист Валерий Бурт он назвал причины исчезновения рынков с Арбата. Об этом пишет «Мослента».

По словам специалиста, в Москве в 1820 году снесли Земляной вал на пересечении Арбата и старой Смоленской дороги. На его месте образовалось обширное пустое пространство, где горожане торговали всякой всячиной. После революции Смоленский рынок превратился в «одну из бесчисленных московских толкучек».

В середине 1920-х годов власти решили построить на углу Арбата пятиэтажного универмага: рынок пришлось убрать. Однако уже в 1932 году недалеко от кинотеатра «Художественный» организовали большой крытый рынок, но из-за строительства метро его площадь сильно сократили.

Бурт добавил: во время Великой Отечественной воны Арбатская площадь серьезно пострадала. Несколько бомб попали прямо в столичный рынок. После войны все, что осталось от торговой точки, снесли.

Ранее KP.RU писал, что в Главархив Москвы поступило 80 любительских пленок 1990-2000 годов. В коллекцию вошли видовые и жанровые снимки, сделанные в разных уголках России.