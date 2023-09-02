В Москве спасли мужчину-инвалида, которого придавило шкафом

Инцидент произошел в Южном Бутово Фото: Андрей КАРА

В Москве спасатели помогли мужчине-инвалиду, которого придавило шкафом, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

Инцидент произошел вечером в субботу, 2 сентября, в Южном Бутово – на Чечерском проезде. Сотрудников экстренных служб вызвала жена пострадавшего. Она рассказала, что на ее супруга упал шкаф, стеллаж перекрыл входную дверь.

На место прибыли спасатели, в квартиру им удалось попасть перерез окно. Специалисты освободили мужчину, москвич не получил никаких травм, медицинская помощь ему не потребовалась.

Ранее KP.RU писал, что в столичном районе Орехово-Борисово спасатели достали котенка из-под капота автомобиля. Животное не пострадало, его забрала местная жительница.