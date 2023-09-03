876-летие Москвы будут праздновать на 26 фестивальных площадках во всех округах Фото: Михаил ФРОЛОВ

876-ой день рождения Москвы отметят на 26 фестивальных площадках во всех округах столицы. Об этом сообщает официальный сайт мэра города. Мероприятия пройдут с 8 по 10 сентября.

Жителей и гостей столицы ждут творческие, спортивные и кулинарные мастер-классы, увлекательные соревнования с денежными призами, спектакли, выступления кавер-групп, танцевальные, концертные программы и другие развлечения.

Центральной площадкой праздника станет спортивный комплекс «Лужники». Еще три места для отдыха будут работать в центре города, оставшиеся 22 — в остальных округах.

Ранее сообщалось, что традиционно День города в Москве будут отмечать во вторые выходные осени — 9 и 10 сентября. В эти дни все желающие смогут бесплатно покататься на аттракционах, писал KP.RU. Такой подарок жители столицы выбрали сами во время голосования.