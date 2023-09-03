Москвичи 250 раз обратились в чат-бот «Спаси сову» с момента запуска Фото: комплекс городского хозяйства Москвы

Чат-бот «Спаси сову — Москва» запустили в телеграме больше трех месяцев назад. За это время специалиста поступило 250 сообщений о жестоком обращении с животными или о местонахождении зверушек и птиц, попавших в беду. Об этом рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

В теплую погоду большинство обращений связаны с использованием редких и исчезающих видов животных для уличных фотосъемок — чаще всего так эксплуатируют сов. Однако также приходят сообщения о раненых или больных диких животных. Например, в конце мая стало известно о серой неясыти, пострадавшей от агрессивных ворон.

Спасенных зверей передают в Центр реабилитации, где с помощью специалистов они восстанавливаются.

В комплексе городского хозяйства напомнили, что в чат-бот нужно написать адрес, где находится животное, требующее помощи, вид и количество животных. Также указываются контактные данные. По возможности также стоит прикрепить фото или видео.

Все заявки поступают к инспекторам Управления государственного экологического контроля Департамента природопользования и охраны окружающей среды, которые оперативно проверяют информацию.

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