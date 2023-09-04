До +23 градусов без осадков прогнозируют в Москве 4 сентября Фото: из открытых источников

Гидрометцентр России поделился ежедневным прогнозом погоды в Москве и области. В понедельник, 4 сентября, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

По данным синоптиков, в течение дня воздух прогреется до +21-23 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада, его скорость составит от двух до семи метров в секунду.

В темное время суток характер погоды практически не изменится — по-прежнему будет облачно, дожди не ожидаются. Ветер сохранит направление, но станет немного интенсивнее: до 3-8 метров в секунду. Термометры покажут всего 8-10 градусов выше нуля.

Атмосферное давление в течение суток будет расти: с 753 мм ртутного столба днем до 754 мм ночью. Оба значения находятся выше нормы для региона.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что на текущей неделе москвичей ждет теплая и комфортная погода.