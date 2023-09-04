Главный педиатр Москвы Османов назвал идеальный вариант перекуса для школьника Фото: unsplash.com

Лучшим перекусом для школьника будут яйца, сыр, нарезанные фрукты и овощи, не содержащие много жидкости, а также роллы из лаваша с салатом и овощами. Об этом рассказал РИА Новости главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.

Главные критерии перекуса для ребенка в школу: здоровая еда, разнообразие, свежесть и удобство употребления. Как рассказал специалист, если перекус планируется в ближайшие пару часов, то можно положить с собой продукты, богатые белком. Например, яйца, птицу, телятину или сыр.

Фрукты и овощи также важны. Лучше выбирать такие, которые содержат меньше воды. Например, яблоки, груши, огурцы, сладкий перец, листовой салат.

— При выборе напитка предпочтение следует отдавать питьевой негазированной воде или домашнему компоту. Хлеб лучше использовать цельнозерновой с семенами и отрубями, что зарядит ребенка дополнительной энергией, — рассказал Османов.

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