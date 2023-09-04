Ювелирные заводы Москвы нарастили выпуск изделий более чем в 1,5 раза

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Драгоценности, различные украшения, бижутерию и аксессуары в столице сейчас выпускают 80 предприятий. Из них шесть – средние и крупные. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, с января по июнь этого года они произвели изделий на 57,7 процента больше.

«Объем производства ювелирной продукции в июне превысил аналогичный показатель 2022-го в 2,6 раза», – отметил заммэра.

Столичные ювелиры изготавливают все, что покупателю угодно, - от стандартных украшений до штучных изделий по индивидуальному эскизу. Материалы и камни берут самые разные - золото, серебро, платину, бриллианты, изумруды, сапфиры и многие другие металлы, драгоценные и полудрагоценные камни.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что за первое полугодие 2023-го в столице выпустили золотых и серебряных ювелирных изделий и бижутерии на сумму 12,9 миллиарда рублей.

«Это ровно в два раза превосходит показатель за январь – июнь прошлого года», - пояснил глава ведомства.

Среди известных и старейших ювелирных компаний страны - Московский ювелирный завод (MIUZ Diamonds). В его ассортименте - кольца, серьги, подвески, браслеты и другие украшения с натуральными и выращенными бриллиантами. Последние, кстати, не уступают природным по химическим и физическим свойствам.

Более тридцати лет производит драгоценности столичный ювелирный дом «Эстет». Покупателям предлагают изделия в современном и классическом стиле. Есть отдельные коллекции украшений для мужчин и молодоженов.

Напомним, развитое производство Москвы представляют свыше четырех тысяч промышленных площадок. На них работают более 720 тысяч человек. Каждый год создаются новые компании - от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарственные препараты, медицинское оборудование, сложную технику и другие необходимые жителям товары.