Сергунина: ВДНХ, музеи и библиотеки Москвы подготовили программу ко Дню города

Фото: предоставлено пресс-службой ВДНХ

В ближайшие выходные, 9 и 10 сентября, Москва отмечает День города. Празднование по случаю 876-летия столицы состоится в каждом округе.

«ВДНХ, музеи, культурные центры и библиотеки приглашают на День города. Москвичей и туристов ждут концерты, спектакли, выставки, кинопоказы. Будет организовано множество экскурсий по районам столицы, участники узнают об их истории, достопримечательностях, известных жителях», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Фото: предоставлено пресс-службой ВДНХ

На ВДНХ горожане и туристы станут участниками программы «Москва — город высоких достижений». Концерты творческих коллективов, мастер-классы и соревнования можно будет посещать 9 и 10 сентября с 12.00 до 20.00. Например, площадь Промышленности превратится в «Территорию высоких побед». Здесь состоятся встречи с известными спортсменами, артистами, космонавтами. За павильоном №23 появится «Территория высокого полета». На ней желающие смогут запустить воздушного змея и увидеть выступления гимнастов. Около фонтана «Дружба народов» на «Территории юных героев» во время мастер-классов можно соорудить и раскрасить конструктор из дерева или собрать калейдоскоп. А в зеленом театре 10 сентября в 12.00 - представление «Всюду жизнь», вечером - концерт. Вход свободный.

Столичные музеи, библиотеки и культурные центры подготовили свою программу. К примеру, в Музее космонавтики 9 сентября в 12.00 - лекция «Космические советские мозаики Москвы», 10 сентября с 13.00 до 14.00 и с 15.00 до 16.00 - экскурсии «Космический уголок столицы».

На большой сцене в музее-заповеднике «Царицыно» 9 и 10 сентября с 10.00 до 19.00 прозвучат джаз и классическая опера. В галерее «Загорье» 9 сентября пройдут кинопоказы о Москве. Галерея Александра Шилова приглашает 10 сентября в 12.00 на пешеходную экскурсию «По улочкам Москвы». Запись - (495) 697-73-10. Кстати, прогулки по столице проведут в День города и районные библиотеки. Среди них - исторический квест по местам Пушкина 9 сентября в 13.00, который организует библиотека-читальня имени А.С. Пушкина. В этот же день в 11.00 библиотека №24 имени Назыма Хикмета устроит пешеходную экскурсию по району Сокол с краеведом. Запись - (495) 663-55-33.