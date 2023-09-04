Обокравшего квартиру актрисы Юлии Рутберг в центре Москвы мужчину задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве задержали мужчину, который накануне обокрал квартиру актрисы Юлии Рутберг. Им оказался 36-летний приезжий из Узбекистана. Об этом KP.RU рассказал собственный источник в правоохранительных органах.

Пока актриса была на гастролях, уроженец Узбекистана зашел в подъезд многоэтажки на Садово-Сенной улице, сломал замок в квартире на 11 этаже и попал к ней «в гости». Мужчина забрал около двух миллионов рублей и семь тыс. евро.

Грабителя смогли оперативно вычислить благодаря камерам видеонаблюдения.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители ищут домработницу Юлии Рутберг, которая могла быть сообщницей.

Ранее KP.RU писал, что квартиру главы Добровольного физкультурного союза Алексея Тихомирова в Москве ограбили на 1,5 млн рублей.