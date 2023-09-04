Для слушателей «Московской технической школы» открылось специальное направление «Охрана труда»

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил об открытии в проекте «Московская техническая школа» («МТШ») специального направления «Охрана труда». Курсы рассчитаны на подготовку экспертов в этой области и в сфере комплексной безопасности сотрудников предприятий.

«Сегодня столичным инженерам доступно 13 образовательных курсов, - отметил глава ведомства. - Они помогут создать комфортные и безопасные условия работы на предприятиях».

По его словам, постоянное развитие МТШ позволяет запускать курсы подготовки и дополнительные направления, организовывать конференции и вебинары, а также расширять список партнеров проекта. Теперь для слушателей созданного спецнаправления доступны комплексные программы в области охраны труда. В них собраны передовые технологии, обеспечивающие безопасность персонала на производствах. Обучение проводится по таким темам, как «Техносферная безопасность», «Специалист в области охраны труда», «Обеспечение экологической безопасности руководителями, специалистами общехозяйственных систем управления», «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами I–IV классов опасности» и другим. Успешно завершившим подготовку по этому направлению выдадут удостоверение о повышении квалификации.

Разработкой курсов совместно занимались МТШ и образовательные партнеры проекта. Среди них - Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ), Московский политех, Университет МИСИС, Московский авиационный институт и РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Как пояснила доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Коваленко, программы направления «Охрана труда» важны на производствах с непосредственным взаимодействием между специалистами и различными машинами.

«Разработанный нами курс «Специалист в области охраны труда» повысит компетенции промышленника в части профилактики несчастных случаев», - уточнила представитель вуза.

По ее словам, слушатели также получат знания, которые помогут им предупредить развитие профессиональных болезней.

Напомним, проект МТШ обеспечил подготовку уже более 1,2 тысячи инженеров по редким специальностям.