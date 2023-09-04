Мошенники заставили пенсионера из Москвы продать квартиру и купить криптовалюту Фото: "КП" Архив

82-летний пенсионер из Москвы стал жертвой мошенников. Мужчина продал квартиру, а все вырученные за это средства перевел в криптовалюту и отдал злоумышленникам. О произошедшем рассказали в прокуратуре столицы.

На домашний телефон мужчины позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что со счета пенсионера злоумышленники пытаются списать деньги. Позднее с пенсионером связались и якобы сотрудники банка, которые осторожно выспросили у него информацию обо всех его вкладах. Мошенники сообщили жертве, что необходимо снять все деньги и перевести их на «безопасные счета».

Затем мужчину напугали тем, что «черные риэлторы» якобы пытаются завладеть его двухкомнатной квартирой в 4-м Рощинском проезде. Чтобы спасти жилье, он должен был срочно продать его «подставному лицу». За сделку пенсионер получил 12,4 млн рублей. Эти деньги злоумышленники убедили обменять на криптовалюту и перевести на указанные ими реквизиты.

Спустя несколько дней потерпевшему поступило уведомление от нового собственника, а злоумышленники перестали выходить на связь. Тогда он понял, что стал жертвой мошенничества. Ущерб оценили в более 14,3 млн рублей.

Ранее KP.RU писал, что в Москве будут судить банду лжериелторов, похитивших 800 тыс. рублей.