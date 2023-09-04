Сергунина: Столичные производители провели более 300 встреч с партнерами во Вьетнаме

Фото: пресс-служба ДПиИР

Московские экспортеры приняли участие в международной выставке пищевой промышленности Vietfood & Beverage, которая прошла во вьетнамском городе Хошимине. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Участниками выставки стали 17 московских производителей. Столичный стенд под брендом Made in Moscow объединил поставщиков мясной продукции, напитков, кондитерских и макаронных изделий, а также экологичной упаковки. Они провели более 300 встреч с зарубежными партнерами», — рассказала Наталья Сергунина.

При этом аренду и застройку площадки, на которой проводились переговоры, а также доставку экспонатов взял на себя Московский экспортный центр (МЭЦ). Напомним, МЭЦ ведет несколько проектов для расширения экспорта в дружественные страны, в частности, в Азии. Пищевая промышленность столицы нацелена на увеличение поставок во Вьетнам. Презентации столичной продукции уже проводились в прошлом году в этой стране на выставке Vietnam Foodexpo.

Для продвижения московских брендов МЭЦ организует не только деловые мероприятия. К примеру, он оказывает помощь желающим разместить свои товары на известных онлайн-платформах Юго-Восточной Азии. Жители Вьетнама, Китая и других стран региона уже могут покупать там московские лимонады, сладости и снеки.

Поддержку новичкам в экспорте и опытным поставщикам МЭЦ обеспечивает в разных форматах. Сюда входят возможность для столичных компаний поучаствовать в выставках и бизнес-миссиях, обучиться с помощью акселераторов, показать свои товары на международных маркетплейсах и в супермаркетах или наладить деловые контакты с зарубежными партнерами.

Заявки на участие в одной из программ и консультации специалистов принимаются на сайте МЭЦ.