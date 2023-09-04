Собянин объявил о старте приема заявок на конкурс экологических инноваций

В Москве начался приема заявок на конкурс экологических инноваций. Фото: Telegram-канал Сергея Собянина.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале конкурса экологических инноваций «Зеленая Москва». Принять участие в нем приглашаются российские стартапы, разрабатывающие проекты и технологии в природоохранной сфере.

«Начинаем прием заявок на первый технологический конкурс инноваций «Зеленая Москва». Приглашаем российские стартапы, создающие решения и технологии в области защиты окружающей среды. Агентство инноваций Москвы принимает анкеты до 8 октября», – написал Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

Партнерами конкурса выступают крупнейшие российские компании и корпорации - «РТ-Инвест», РЖД, МТС, НЛМК и «Экополис».

«Они заинтересованы в решениях для «умной» сортировки отходов, возобновляемой энергии, очистительного оборудования, технологий 5G в области экологии, технологий для умного города», – подчеркнул мэр столицы.

Сергей Собянин уточнил, что самые перспективные проекты пройдут тестирование. В дальнейшем они будут внедряться на городских предприятиях.

Всего за два года Москва провела 26 технологических конкурсов в разных сферах. Стартапы получили на развитие своих проектов 1,3 миллиарда рублей.

Ранее Сергей Собянин рассказал об экологической обстановке в Москве. По словам мэра, столица сегодня является самым зеленым мегаполисом мира.

«Экология – одна из главных проблем больших городов, нам предрекали ужасную экологическую катастрофу. Благодаря тому, что мы занимались экологическим транспортом, наведением порядка на дорогах, созданием новой экологической среды в наших парках, скверах, улицах, очисткой рек и маленьких речек, это дало поразительный эффект. Экология Москвы, воздух Москвы стал чище в два раза», – отметил глава города.

За последние годы в столице была создана и реконструирована почти тысяча парков. Они стали новыми «зелеными легкими» города. А еще – любимым местом отдыха горожан, где можно гулять, заниматься спортом и проводить время с семьей или с друзьями.

«Городская среда – это то, что у нас с вами за порогом нашего дома. Это часть нашей жизни, поэтому для нас будет важнейшей задачей делать так, чтобы этот хаос превратился в благоустроенный комфорт. За это время было создано и благоустроено почти 1 тысяча парков, около 500 улиц и общественных пространств, тысячи дворов прошли реконструкцию», – заключил мэр города.