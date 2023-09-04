Водитель каршеринга влетел в автобус и сбежал с места ДТП в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице Широкой на северо-западе Москвы каршеринговый автомобиль врезался в автобус. В результате аварии пострадала женщина, ее доставили в медицинское учреждение. Как рассказали в прокуратуре столицы, водитель каршеринга с места происшествия сбежал.

ДТП случилось днем 4 сентября, в понедельник. Автомобилист пересекал перекресток на красный, в результате чего и произошла авария. После этого он вышел из машины и скрылся с места ЧП.

Прокуратура Северо-Восточного административного округа взяла на контроль установление обстоятельств и привлечение виновника к ответственности.

Ранее KP.RU писал, что ночью 3 сентября пьяный водитель на «БМВ» спровоцировал смертельное ДТП в Москве. Он врезался в следовавший попутно автомобиль «Дэу Матиз». Водитель корейской машины, 23-летний молодой человек, от полученных травм скончался на месте аварии.