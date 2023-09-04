Вильфанд спрогнозировал похолодание с середины текущей недели Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Агентством городских новостей «Москва» рассказал, что с середины текущей недели в столицу придет похолодание. Резкое снижение температуры ожидается во второй половине дня в среду, 6 сентября.

Начало недели выдалось теплым. Как писал KP.RU, температуру воздуха в Москве в понедельник и вторник ожидали на уровне до +23 градусов. Это на несколько градусов выше нормы.

Но уже в среду осень вступит в свои права.

— Днем температура будет расти, прогнозируется плюс 18–20 градусов, но во второй половине дня начнется резкое понижение температуры, аномальный ход, потому что будет проходить фронтальный раздел. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду, — поделился прогнозами Вильфанд.

В ночь на четверг заметно похолодает, столбики термометров опустятся до плюс 7–9 градусов. Днем же ожидают всего около 15 градусов. Такая же температура, только еще и с дождем, будет и в пятницу, 8 сентября.