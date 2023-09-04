Двое москвичей ответят за фиктивную регистрацию в своих квартирах 13 иностранцев Фото: Артем КИЛЬКИН

Двое жителей Москвы попались на в фиктивной регистрации в своих квартирах иностранцев. В общей сложности они помогли незаконно сделать прописку 13 приезжим, рассказали в ГУ МВД России по столице.

Мужчины возрастом 50 и 52 лет за денежное вознаграждение зарегистрировали иностранцев в своих квартирах, расположенных на Реутовской и Вешняковской улицах. При этом фактически пускать жить на свои жилплощади «предприниматели» не собирались.

В отношении владельцев недвижимости возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина. Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что бывшего генерального директора юридической фирмы Москвы задержали за организацию незаконной миграции. 25-летняя женщина с сообщниками помогла иностранцу получить фиктивные документы о его трудовой деятельности. За свою услугу руководительница получила 280 тыс. рублей.