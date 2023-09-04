Собянин: В 2024 году стартует производство двух новых кроссоверов «Москвич»

Сергей Собянин запустил серийную сборку седана «Москвич 6». Фото: Владимир Новиков/пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Сергей Собянин рассказал, когда в продаже появится седан «Москвич 6». Мэр города вместе с генеральным директором ПАО «КамАЗ» Сергеем Когогиным 4 сентября дал старт серийной сборке новой модели. По словам столичного градоначальника, купить ее можно будет в конце октября 2023 года. А в 2024 году на заводе начнут выпускать еще две модели – кроссоверы «Москвич 5» и «Москвич 8».

Сергей Собянин подчеркнул, что, несмотря на уход из России компании Renault, производившей на заводе свои автомобили, производство удалось в короткие сроки перестроить и начать выпуск отечественных машин.

«Год борьбы за выживание «Москвича» показал, что «Москвич» побеждает. Помните, год тому назад здесь были пустые цеха. Сегодня уже произведено 26 тысяч машин. Мы прошли период изменения всей логистики, новой комплектации, новой технологии, новой машины. Преодолели санкционное давление, преодолели конкуренцию со стороны других производителей. Сегодня можно уже с уверенностью сказать, что «Москвич» встал на ноги», – отметил мэр столицы.

Глава города подчеркнул, что возрождение завода – это только первый этап. На втором этапе планируется нарастить в России производство комплектующих и объемы локализации. На третьем этапе ставится задача собирать полностью российские машины.

Новый автомобиль «Москвич 6» производится в трех комплектациях и в пяти цветах: можно будет купить черную, белую, серую, красную или синюю машину. Седан с просторным салоном и вместительным багажником оснащен бензиновым турбомотором в паре с автоматической трансмиссией CVT либо двигателем GDI с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Напомним, французский бренд Renault принял решение уйти из России и в мае 2022 года передал свой завод столичным властям. Тогда же предприятие сменило название на «Москвич». Уже в июле правительство Москвы и ПАО «КамАЗ» договорились о сотрудничестве и совместном производстве автомобилей на площадке завода. Первой моделью, поставленной на поток после возобновления работы завода, стал кроссовер «Москвич 3».

Продажи автомобилей возрожденного предприятия стартовали в марте 2023 года. Сейчас их можно купить в 25 городах России. Всего в стране действует 55 дилерских центров.

Одновременно с выпуском машин на бензиновом двигателе на заводе ведется работа по организации производства электромобилей. Планируется, что со временем они станут главной продукцией предприятия. По подсчетам экспертов, развитие в столице кластера по выпуску электромобилей позволит создать более 40 тысяч рабочих мест. Производство будет вестись не только в Москве, на головных предприятиях, но и в других регионах России. Каждый год в столице будут оборудовать порядке 150-200 станций для зарядки электромобилей.