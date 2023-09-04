Что произошло за день 4 сентября 2023 года в Москве

Полиция задержала иностранца, ограбившего квартиру актрисы Юлии Рутберг в центре Москвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве задержали мужчину, который накануне обокрал квартиру актрисы Юлии Рутберг. Им оказался 36-летний приезжий из Узбекистана. Он выломал замок на входной двери, когда артистка была на гастролях, и вынес около 2,5 млн рублей в разной валюте. При обысках у него нашли часть похищенного.

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