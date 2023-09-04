Диетолог Королева рассказала, кому противопоказана сметана Фото: pixabay.com

Некоторым категория людей стоит отказаться от сметаны или ограничить ее потребление. Так, например, этот кисломолочный продукт противопоказан при заболеваниях печени, рассказала Москве 24 врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Также сметану стоит исключить из рациона людей с желчнокаменной болезнью.

— Сметана может быть тяжелой нагрузкой для желудочно-кишечного тракта, не подготовленного к приему жировых продуктов в большом объеме, — предупредила врач.

При заболеваниях печени и желчного пузыря кисломолочка может ухудшить состояние.

Еще одним показанием к отказу от сметаны может стать индивидуальная непереносимость этого продукта. Сметана не подходит людям, которые не усваивают лактозу и другие элементы коровьего молока. Речь идет не о простой аллергии — у таких людей продукт может вызвать скрытые воспалительные процессы вплоть до аутоиммунного ответа организма.

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