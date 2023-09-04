Старт первой в России тоннелепроходке метро по программе ИБК дадут в Нижнем Новгороде

Фото: Пресс-служба ГК «Моспроект-3»

Генеральный директор Группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова сообщила о финальной стадии подготовки к строительству первого тоннеля метро в Нижнем Новгороде по федеральной программе «Инфраструктурное меню», поддержанной президентом России Владимиром Путиным. Для этого в город на Волге доставлен тоннелепроходческий механизированный комплекс «Владимир».

«Для сооружения нового участка Автозаводской линии метрополитена с промышленной базы ГК «Моспроект-3» в Нижний Новгород перевозится 18 крупноформатных элементов тоннелепроходческого комплекса (ТПМК)», - уточнила глава Группы компаний.

По ее словам, щит уже в скором времени будет готов стартовать из монтажной камеры на станции «Сенная», расположенной на глубине 13 метров в сторону станции «Площадь Свободы». Известно, что первый тоннель на этой линии от «Сенной» пройдет под улицами Большая Печерская и Максима Горького до площади Свободы. Там построят подземную станцию с двумя вестибюлями и переходами. На «Сенной» откроют два выхода на улицы Большая Печерская и Сеченова. А под улицей Родионова проложат тоннель для оборота поездов метро.

«Тоннелепроходческому комплексу предстоит вести проходку в сложных грунтах, - отметила Меркулова. - Для этого нужно пройти более 1,5 километра мягкопластичных суглинков с прослоями тугопластичного суглинка, супеси и песка, а также глины с включениями щебня».

Инженеры внесли в проект несколько технических решений с учетом перечисленных факторов, уточнила генеральный директор «Моспроект-3».

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что строительство новых станций метро стало возможным благодаря слаженной работе федеральных властей и проработанной заявке правительства региона в рамках развития инфраструктурных проектов с применением ИБК.

Напомним, продление Автозаводской линии метро в Нижнем Новгороде финансируется за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита. Его выделение Нижегородскому региону было одобрено в 2021 году на заседании правительственной комиссии по региональному развитию под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.