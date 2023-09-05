В московском квартале «Вестердам» открылась новая школа с кофейней, лаундж-зонами и аэройогой

1 сентября в квартале «Вестердам» на западе Москвы (м. «Аминьевская») открылась новая школа. Девелопер Sminex-Интеко ввел в эксплуатацию здание в июне этого года. Образовательное учреждение на 400 мест приняло первых учеников от 4 до 18 лет (есть классы дошкольного обучения).

У строения два входа — с общего стилобата квартала (цоколь, который относится к нескольким зданиям) и с внутреннего двора дома.

— Вентилируемые фасады здания обеспечивают хорошую шумоизоляцию и высокий класс энергоэффективности. Летом они защищают помещения от перегрева, а зимой — от охлаждения, — объяснил вице-президент по строительству Sminex-Интеко Селим Демиралай.

Новая школа частная. Управляет ей оператор «Путь к успеху», у которого уже есть три образовательных учреждения. Жителям квартала «Вестердам» предлагают специальные условия обучения.

В дополнение к академической программе оператор делает ставку на комплексное образование: творчество, спорт, естественные науки, информационные технологии и медиа. Особый акцент — на формирование предпринимательского мышления.

Кроме учебных классов, есть также помещения для развития дополнительных навыков. Например, гимнастический зал, с оборудованием для фитнеса и аэройоги, по-другому ее называют йога в гамаках. Есть лаборатории по химии и биологии, модульный арт-зал, который может трансформироваться в зависимости от необходимости. Работает творческая мастерская. Планируется поле для мини-футбола и спортивная площадка на улице.

Чтобы познакомить новых учеников и родителей с разными направлениями обучения, после торжественной линейки 1 сентября преподаватели устроили цикл мастер-классов.

В современной школе уделили внимание и местам отдыха. Здесь предусмотрены лаунж-зоны — уголки, в которых ребята смогут отдохнуть на переменах. В здании также есть большая обеденная зона и кофейня, где родители могут ожидать детей с занятий.

Оператора школы отличает высокий средний балл ЕГЭ выпускников — они получают возможность поступить в расположенные рядом ведущие вузы страны: МГУ, МГИМО и РАНХиГС.