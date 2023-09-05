Альтернативу токарным станкам высокой точности из США и Европы разработал московской завод

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Ультрапрецизионный (т.е. отличающийся высокой точностью) токарный станок УТС-300 разработал московский научно-исследовательский инструментальный институт «ВНИИинструмент». Он создан для металлообработки, в том числе для изготовления режущего инструмента. В оборудование интегрирована российская система числового программного управления «Мехатроника». Об анонсе технологической новинки сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— В столичной промышленности задействованы более 30 предприятий, которые разрабатывают и производят разнообразную станкоинструментальную продукцию – металлорежущие и деревообрабатывающие станки, аппараты для газотермического напыления и поверхностной термообработки, кузнечно-прессовое оборудование, станочную оснастку и многое другое. Так, московское предприятие разработало новый токарный обрабатывающий центр особо высокой точности, – отметил Овчинский.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Изделие сконструировали и готовят к производству по заказу Минпромторга России. Станок модульный: у него можно заменять рабочие столы. Обладает термостабильным и жестким конструктивом. За счет этого техника способна обрабатывать заготовки с микронной точностью. Гендиректор «РТ-Капитал» (компания из структуры «Ростеха» управляет «ВНИИинструмент») Семен Якубов отметил, что оператор станка может также выполнить твердое точение заготовки, которое служит альтернативам некоторым операции шлифования. Значит производство сможет оптимизировать затраты на отдельное шлифовальное оборудование.

Аналоги у нашей разработки нет. Подобные станки выпускают в Европе и США. Но поскольку закупать такое оборудование стало сложно, полноценная альтернатива станет серьезным подспорьем отечественной промышленности.

Оборудование сложное — на изготовление станка в базовой комплектации нужно семь месяцев. За следующие два года планируется серийное производство по меньшей мере 40 машин.